Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrer schwerverletzt

Erfurt (ots)

Am heutigen Tag, kurz nach 13:00 Uhr, kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Erfurt und Klettbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Hierbei kam es in Höhe der Abfahrt der der Autobahn 4 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Nachdem der 58 jährige Pkw-Fahrer die Autobahn mit seinem Audi verlassen hatte, beabsichtigte er nach links in Richtung Erfurt abzubiegen. Dabei übersah er jedoch das aus Richtung Erfurt kommende Motorrad und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Infolge des Unfalls kam der 64 Jahre alte Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich, in Form von mehreren Knochenbrüchen, schwer. Der Audifahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Straße für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Der entstandenen Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei schätzungsweise 35.000 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer des Audis wurde eingeleitet. (T.K.)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell