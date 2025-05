Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flucht mit hoher Geschwindigkeit

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Donnerstagabend entzog sich ein bislang unbekannter Autofahrer im Landkreis Sömmerda einer Verkehrskontrolle. Gegen 22:30 Uhr wollte eine Polizeistreife in Gangloffsömmern einen Audi kontrollieren. Allerdings reagierte der Fahrer nicht auf die Anhaltesignale und fuhr stattdessen mit stark überhöhter Geschwindigkeit davon. Daraufhin nahmen mehrere Streifenwagen die Verfolgung auf. Der Flüchtige raste mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Bundesstraße in Richtung Weißensee, so dass die Streifen die Verfolgung abbrechen mussten. Glücklicherweise wurde bei der riskanten Flucht niemand gefährdet oder verletzt. Die Beamten haben mehrere Strafverfahren, u. a. wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, gegen den unbekannten Audi-Fahrer eingeleitet. (SE)

