Polizeiinspektion Celle

POL-CE: PKW durchbricht Brückengeländer

29303 Bergen (ots)

Am Dienstagmorgen, 16.09.2025, gegen etwa 02:25 Uhr, befährt der Fahrer eines Mercedes die Straße Ellings Damm in Richtung Am Weinberg. Hierbei kommt er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbricht das Gelände der Brücke über den Berger Bach. Wie durch ein Wunder blieb der Fahrzeugführer unverletzt, obwohl auch der Airbag auslöste. Betriebsstoffe sind nicht ausgelaufen, so dass keine Gefahr für das Gewässer bestand. Am PKW entstand dennoch Totalschaden. Der Schaden an der Brücke dürfte mindestens 5-stellig zu beziffern sein. Die Stadt Bergen als Baulastträger wird noch in der Nacht informiert und ersucht die weitere Absicherung zu veranlassen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten sich unter 05051/6064-0 bei der Polizeidienststelle in Bergen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell