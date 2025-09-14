PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ehestreit endet mit Trunkenheitsfahrt

Winsen (ots)

In der Nacht zum Samstag, gegen 02:20 Uhr wird die Polizei Wietze zu einem Ehestreit nach Wolthausen gerufen. Im Rahmen Sachverhaltsaufnahme wird bekannt, dass der spätere Beschuldigte aus dem Landkreis Gifhorn, nach dem Streit, im alkoholisierten Zustand mit seinem Auto die Örtlichkeit verlassen habe. Durch die ebenfalls eingesetzte Polizei Bergen wird der Fahrzeugführer im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung wenig später an seinem PKW in örtlicher Nähe angetroffen. Durch die Beamten wurde eine Blutprobe veranlasst und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Beschuldigte hat nun mit einer Geldstrafe und dem Verlust der Fahrerlaubnis zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

