Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Einbruch in ein Wohnhaus

Hambühren (ots)

Am gestrigen Tage nutzten unbekannte Einbrecher die kurzzeitige Abwesenheit der Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Humboldtstraße in Hambühren aus, um in deren Wohnhaus einzubrechen. Die Hausbesitzer waren in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 11.00 Uhr kurz zum Einkaufen unterwegs. Dieses kurze Zeitfenster nutzen die Einbrecher, um in das Haus einzusteigen. Sie begaben sich auf die straßenabgewandte Gebäuderückseite und wirkten dort gewaltsam auf die Terrassentür ein. Im Hausinneren durchwühlten sie sämtliche Schränke und Behältnisse auf insgesamt drei Ebenen. Die Höhe des Diebesgutes steht zur Zeit noch nicht fest.

Im Zusammenhang mit diesem Einbruch sucht die Polizei in Celle nach Zeugen. Personen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Rufnummer 05141/277-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell