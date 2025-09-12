PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Einbruch in ein Wohnhaus

Hambühren (ots)

Hambühren - Einbruch in ein Wohnhaus

Am gestrigen Tage nutzten unbekannte Einbrecher die kurzzeitige Abwesenheit der Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Humboldtstraße in Hambühren aus, um in deren Wohnhaus einzubrechen. Die Hausbesitzer waren in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 11.00 Uhr kurz zum Einkaufen unterwegs. Dieses kurze Zeitfenster nutzen die Einbrecher, um in das Haus einzusteigen. Sie begaben sich auf die straßenabgewandte Gebäuderückseite und wirkten dort gewaltsam auf die Terrassentür ein. Im Hausinneren durchwühlten sie sämtliche Schränke und Behältnisse auf insgesamt drei Ebenen. Die Höhe des Diebesgutes steht zur Zeit noch nicht fest.

Im Zusammenhang mit diesem Einbruch sucht die Polizei in Celle nach Zeugen. Personen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Rufnummer 05141/277-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Pressestelle
Christian Riebandt
Telefon: 05141/277-107 o. Mobil: 0162/4960144
E-Mail: christian.riebandt@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 10:11

    POL-CE: Brennholz in großen Stil gestohlen

    Weesen/Südheide - Landkreis Celle (ots) - Weesen/Südheide - Landkreis Celle - Brennholz in großen Stil gestohlen Rund 10 Raummeter Brennholz haben bislang unbekannte Täter von einem Ablageplatz in der Alten Celler Heerstraße in Weesen(LK Celle) entwendet. Die Tat selbst wurde vom 49-jährigen Eigentümer am Mittwoch entdeckt. Die drei Meter langen Holzstämme aus Kiefern- und Fichtenholz wurden von ihm vor einigen ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 10:02

    POL-CE: Böse Urlaubsüberraschung

    Celle (ots) - Böse Urlaubsüberraschung Eine böse Urlaubsüberraschung erlaubten drei Schweizer Staatsbürger bei einem Besuch der Herzogstadt in Celle am gestrigen Mittwoch. Die drei Männer aus Bern reisten mit einem VW T 5 nach Celle und parkten Ihr Fahrzeug in der Zeit von 14.00 - 15.30 Uhr auf dem Celler Schützenplatz. Danach führte sie ihr Weg in das Stadtinnere, um die historische Altstadt zu erkunden. Als sie jedoch gegen 15.30 Uhr zu ihrem VW Bus zurückkehrten, ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 15:33

    POL-CE: Raubdelikt in der Nacht zum 06.09.2025 - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Celle Hambühren (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 6.09.2025, kam es im Bruchweg in Hambühren in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen traf das spätere Opfer auf zwei Männer, die mit einem Pkw am Ereignisort erschienen waren. Einer der Tatverdächtigen brachte das Opfer zu Boden und trat auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren