POL-CE: Brennholz in großen Stil gestohlen

Weesen/Südheide - Landkreis Celle (ots)

Weesen/Südheide - Landkreis Celle - Brennholz in großen Stil gestohlen

Rund 10 Raummeter Brennholz haben bislang unbekannte Täter von einem Ablageplatz in der Alten Celler Heerstraße in Weesen(LK Celle) entwendet. Die Tat selbst wurde vom 49-jährigen Eigentümer am Mittwoch entdeckt. Die drei Meter langen Holzstämme aus Kiefern- und Fichtenholz wurden von ihm vor einigen Wochen in einem Waldgebiet aufgestapelt, dass durchaus auch mit schweren Gerät zu befahren ist. Als der Eigentümer des Brennholzes am Mittwoch am sogenannten Holzpolter eintraf, war dieser verschwunden. Die ersten Ermittlungsergebnisse sprechen dafür, dass die Unbekannten offensichtlich dieses Holz mit einem Greifer aufgeladen und entwendet haben. Entsprechende Spuren wurden im Erdreich entdeckt. Der dreiste Diebstahl selbst dürfte mindestens schon zwei Wochen zuvor begangen worden sein. Auch dafür sprechen die ersten Recherchen. Der gesamte Holzpolter war mit roter Forstfarbe "Nr. 33 RETT" markiert. Die Schadenssumme bewegt sich im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen des Vorfalls. Der Forstweg wird aufgrund des guten Ausbauzustandes sowie von Autofahrern als auch von Radfahrern stark frequentiert. Wer also verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit diesem Holzdiebstahl in den letzten Wochen gemacht, wird gebeten, sich mit der Polizei in Hermannsburg unter der Rufnummer 05052/913310 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Pressestelle
Christian Riebandt
Telefon: 05141/277-107 o. Mobil: 0162/4960144
E-Mail: christian.riebandt@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

