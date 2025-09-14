PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Langlingen (ots)

Am späten Samstagabend, dem 13.09.2025, kam es in der Gemarkung Langlingen auf der K 50 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Der 52-jährige Fahrer befuhr alleine mit seinem Pkw VW Caddy die K 50 von Langlingen in Richtung Offensen. Dabei geriet er mit seinem Pkw auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrzeugfront gegen einen Straßenbaum. Durch die erlittenen schweren Verletzungen musste der Fahrer schließlich mit dem Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die örtliche Feuerwehr wurde zusätzlich alarmiert, um entsprechende Sicherungsmaßnahmen am Pkw durchzuführen. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste letztendlich abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Erste Ermittlungen der Polizei legen nahe, dass eine Ablenkung durch die Nutzung eines Mobiltelefons unfallursächlich sein könnte.

Hinweis der Polizei zur Verkehrssicherheit: Die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt ist eine ernsthafte Gefahr. Schon kurze Ablenkungen kann die Reaktionsfähigkeit stark beeinträchtigen und das Risiko eines Unfalls erheblich erhöhen. Bitte verzichten Sie während der Fahrt völlig aufs Handy oder nutzen Sie Freisprechfunktionen nur sicher und verantwortungsvoll. / kol.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

