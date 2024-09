Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 53-Jähriger beleidigt, bedroht, schlägt und leistet Widerstand

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 13. September 2024 nutzte eine männliche Person eine S-Bahn von Eisleben in Richtung Halle (Saale). Bei der Zugfahrt beleidigte der 53-Jährige den Zugbegleiter, bedrohte diesen und attackierte ihn mit einem Faustschlag an dessen Schulter. Im Hauptbahnhof Halle (Saale) angekommen, rief der 60-jährige Geschädigte Mitarbeiter der Bahnsicherheit zu Hilfe. Diese nahmen sich der Situation an und begleiteten jenen 53-Jährigen in Richtung Hauptausgang. Im Zuge des Gesprächs beleidigte er abermals einen 22-jährigen Bahnmitarbeiter. Demnach wurde gegen 15:30 Uhr die Bundespolizei informiert. Den Beamten gegenüber wollte sich der Deutsche nicht ausweisen und keine mündlichen Angaben zu seiner Person tätigen. Infolgedessen sollte der Straftatverdächtige, zum Zwecke der zweifelsfreien Personalienfeststellung, auf das Bundespolizeirevier im Bahnhof gebracht werden. Hierbei sperrte und widersetzte er sich gegen die polizeiliche Maßnahme. Er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Auf der Dienststelle stellten die Einsatzkräfte, neben seinen Personalien, einen Atemalkoholwert von 1,64 Promille bei ihm fest. Er erhält Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung sowie wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

