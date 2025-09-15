Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in die Räumlichkeiten der IGS Celle

Celle (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten der IGS Celle, Burgstraße, gekommen. Der Vorfall wurde am Montagmorgen durch die Polizei aufgenommen.

Nach aktuellem Stand ist es zu keinem Vandalismus gekommen, sodass der Unterrichtsbetrieb in vollem Umfang durchgeführt werden konnte. Zu den genauen Umständen des Einbruchs sowie zu möglichen entwendeten Gegenständen können derzeit keine Angaben gemacht werden, da die Ermittlungen noch andauern.

Falls es Zeuginnen oder Zeugen gibt, die am Wochenende auffällige bzw. verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der IGS Celle, Burgstraße, gesehen haben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 zu melden.

