POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.10.2025

Lengede (ots)

Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss

Woltwiesche, Meescheweg, 20.08.2025 gegen 10:20 Uhr

Auf einem Feldweg in Richtung des Friedhofs Woltwiesche ging eine 56-jährige Frau an einem Mann mit zwei kniehohen schwarzen Hütehunden vorbei. Einer der Hunde hatte sie angesprungen und in die Wade gebissen. Dadurch zog sich die 56-Jährige ein Hämatom zu. Der Mann ging einfach weiter. Dieser wird 20 bis 30 Jahre alt geschätzt, als ca. 1,70 m groß und mit einem Kinnbart beschrieben. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Hinweise nimmt die Polizei Lengede unter der Telefonnummer 05344 915670 entgegen.

