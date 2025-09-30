POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.09.2025
Peine (ots)
Schwerer Unfall mit Radfahrerin
Peine, Hesebergweg, 29.09.2025 um 15:15 Uhr
Eine 79-jährige Radfahrerin wurde von einem Pkw angefahren und schwer verletzt. Im Hesebergweg südlich des Hasenkamps wurde der Radfahrerin von einem 29-jährigen Fahrzeugführer die Vorfahrt genommen. Die 79-Jährige stürzte durch den Unfall und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde ins Klinikum Braunschweig gebracht.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell