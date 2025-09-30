Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.09.2025

Peine (ots)

Schwerer Unfall mit Radfahrerin

Peine, Hesebergweg, 29.09.2025 um 15:15 Uhr

Eine 79-jährige Radfahrerin wurde von einem Pkw angefahren und schwer verletzt. Im Hesebergweg südlich des Hasenkamps wurde der Radfahrerin von einem 29-jährigen Fahrzeugführer die Vorfahrt genommen. Die 79-Jährige stürzte durch den Unfall und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde ins Klinikum Braunschweig gebracht.

