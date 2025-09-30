PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.09.2025

Wendeburg (ots)

Diebstahl einer Geldbörse im Lebensmittelgeschäft

Wendeburg, Büssingstraße, 26.09.2025, 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr

Einer 82-jährigen Frau wurde die Geldbörse im Lebensmittelgeschäft unbemerkt aus dem Einkaufsbeutel entwendet. Dieser hatte sich zur Tatzeit im Einkaufswagen befunden. In der Geldbörse hatte sich ein niedriger dreistelliger Geldbetrag samt diverser Dokumente sowie die Bankkarte der 82-Jährigen befunden. Verhaltenshinweise sind der Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.09.2025 (http://presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6124564) zu entnehmen. Hinweise sind an die Polizeistation Wendeburg unter der Telefonnummer 05303 990890 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 14:24

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.09.2025

    Gemeinde Hohenhameln (ots) - Diebstahl von Diesel Mehrum, Ackerköpfe, 28.09.2025 von 16:00 Uhr bis 29.09.2025, 08:00 Uhr Durch die unbekannte Täterschaft wurden ca. 700 Liter Diesel aus sieben geparkten Lkw entwendet. Zur Tatausführung kann die Polizei bisher noch keine konkreten Angaben machen. Insgesamt ist ein Schaden von ca. 1.100 Euro entstanden. Hinweise sind ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 10:59

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 30.09.2025:

    Wolfenbüttel (ots) - Einbruch in das Straßenverkehrsamt Wolfenbüttel, Halchtersche Straße, 26.09.2025, 14:00 Uhr- 29.09.2025, 06:35 Uhr Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Straßenverkehrsamt und durchsuchten im Tatverlauf zahlreiche Räume. Das Diebesgut sowie die Schadenshöhe sind bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren