Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.09.2025

Wendeburg (ots)

Diebstahl einer Geldbörse im Lebensmittelgeschäft

Wendeburg, Büssingstraße, 26.09.2025, 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr

Einer 82-jährigen Frau wurde die Geldbörse im Lebensmittelgeschäft unbemerkt aus dem Einkaufsbeutel entwendet. Dieser hatte sich zur Tatzeit im Einkaufswagen befunden. In der Geldbörse hatte sich ein niedriger dreistelliger Geldbetrag samt diverser Dokumente sowie die Bankkarte der 82-Jährigen befunden. Verhaltenshinweise sind der Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.09.2025 (http://presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6124564) zu entnehmen. Hinweise sind an die Polizeistation Wendeburg unter der Telefonnummer 05303 990890 zu richten.

