POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.09.2025
Gemeinde Hohenhameln (ots)
Diebstahl von Diesel
Mehrum, Ackerköpfe, 28.09.2025 von 16:00 Uhr bis 29.09.2025, 08:00 Uhr
Durch die unbekannte Täterschaft wurden ca. 700 Liter Diesel aus sieben geparkten Lkw entwendet. Zur Tatausführung kann die Polizei bisher noch keine konkreten Angaben machen. Insgesamt ist ein Schaden von ca. 1.100 Euro entstanden. Hinweise sind an die Polizeistation Hohenhameln unter der Telefonnummer 05128 409340 zu richten.
