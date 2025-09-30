POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 30.09.2025:
Wolfenbüttel (ots)
Einbruch in das Straßenverkehrsamt
Wolfenbüttel, Halchtersche Straße, 26.09.2025, 14:00 Uhr- 29.09.2025, 06:35 Uhr
Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Straßenverkehrsamt und durchsuchten im Tatverlauf zahlreiche Räume. Das Diebesgut sowie die Schadenshöhe sind bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331/ 9330, entgegen.
