Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 30.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in das Straßenverkehrsamt

Wolfenbüttel, Halchtersche Straße, 26.09.2025, 14:00 Uhr- 29.09.2025, 06:35 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Straßenverkehrsamt und durchsuchten im Tatverlauf zahlreiche Räume. Das Diebesgut sowie die Schadenshöhe sind bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331/ 9330, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

