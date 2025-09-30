POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.09.2025. VERSCHIEBUNG TERMIN
Wolfenbüttel (ots)
Verschiebung des Termins zur Ursprungsmeldung
http://presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6125365 (Wir stellen Ihnen die neue Pressesprecherin im PK Wolfenbüttel vor)
Leider müssen wir den für heute im Polizeikommissariat Wolfenbüttel angesetzten Termin verschieben und bitten um Verständnis. Ich werde Ihnen zeitgerecht einen Ausweichtermin mitteilen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
