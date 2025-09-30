Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.09.2025. VERSCHIEBUNG TERMIN

Wolfenbüttel (ots)

Verschiebung des Termins zur Ursprungsmeldung

http://presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6125365 (Wir stellen Ihnen die neue Pressesprecherin im PK Wolfenbüttel vor)

Leider müssen wir den für heute im Polizeikommissariat Wolfenbüttel angesetzten Termin verschieben und bitten um Verständnis. Ich werde Ihnen zeitgerecht einen Ausweichtermin mitteilen.

