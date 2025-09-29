POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 29.09.2025

Polizei Salzgitter

"Mehr Sicherheit - Mehr Rücksicht" - Neue Verkehrssicherheitskampagne der Landesverkehrswacht Niedersachsen startet in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel, September 2025

Unter dem Motto "Mehr Miteinander - Mehr Achtung" führt die Landesverkehrswacht Niedersachsen gemeinsam mit der Stadt und der Polizei Wolfenbüttel erneut eine Verkehrssicherheitskampagne durch, die sichtbare Spuren hinterlassen soll. Ziel ist es, das Bewusstsein aller Verkehrsteilnehmenden zu schärfen und das Verhalten im Straßenverkehr - ob Radfahrende, Fußgänger*innen oder Autofahrende - sicherer zu machen.

Bereits seit Anfang September weisen großflächige Bauzaunbanner an verschiedenen Standorten in Wolfenbüttel auf wichtige Themen hin: Abstand halten, Helm tragen und gegenseitige Rücksichtnahme. Im Oktober folgen ergänzende Aktionen, die sich mit der Sichtbarkeit von Radfahrenden sowie mit dem Problem des Geisterfahrens auf Radwegen befassen.

Erstmals arbeitet das Team der Radverkehrsförderung der Stadt Wolfenbüttel direkt mit der Verkehrswacht vor Ort zusammen. Neben der gemeinsamen Planung und Organisation wird es am 29. Oktober 2025 einen Infostand in der Fußgängerzone geben, bei dem die Bürgerinnen und Bürger sich über die zentralen Themen der Kampagne informieren können. "Sicherer Verkehr ist kein Luxus, sondern eine Pflicht gegenüber allen, die sich täglich auf unseren Straßen und Wegen bewegen", sagte die Radverkehrsbeauftragte der Stadt Wolfenbüttel, Valerie Agartir. Claudia Fricke von der Polizei Wolfenbüttel ergänzte: "Gemeinsam mit der Radverkehrsbeauftragten der Stadt Wolfenbüttel und der Verkehrswacht möchten wir ein starkes Signal setzen, dass Verkehrssicherheit in Wolfenbüttel großgeschrieben wird."

Die neuen Sichtbarkeits- und Aufklärungsmaßnahmen sollen gerade in der dunkleren Jahreszeit helfen, Unfälle zu vermeiden. Alle Verkehrsteilnehmenden sind eingeladen, sich bei der Kampagne zu beteiligen - durch das Tragen eines Helms, Einhalten sicherer Abstände, Rücksichtnahme und durch gute Sichtbarkeit.

Die Polizei wird zudem regelmäßig Präsenz zeigen und gezielte Kontrollen durchführen, um die Einhaltung der Verkehrsregeln zu unterstützen und das Thema Sicherheit weiter in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.

