POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.09.2025
Salzgitter-Gebhardshagen (ots)
Sachbeschädigungen an Pkw
Salzgitter-Gebhardshagen, Pastorenberg, 27.09.2025 von 19:00 bis 28.09.2025, 16:30 Uhr
Durch die unbekannte Täterschaft wurden zwei geparkte Pkw mit weißen Farbspritzern beschädigt. Diese konnten nicht rückstandslos entfernt werden. Der Gesamtschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Salzgitter-Gebhardshagen unter der Telefonnummer 05341 867240 zu richten.
