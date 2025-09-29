PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.09.2025

Salzgitter-Gebhardshagen (ots)

Sachbeschädigungen an Pkw

Salzgitter-Gebhardshagen, Pastorenberg, 27.09.2025 von 19:00 bis 28.09.2025, 16:30 Uhr

Durch die unbekannte Täterschaft wurden zwei geparkte Pkw mit weißen Farbspritzern beschädigt. Diese konnten nicht rückstandslos entfernt werden. Der Gesamtschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Salzgitter-Gebhardshagen unter der Telefonnummer 05341 867240 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 12:42

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.09.2025

    Gemeinde Hohenhameln (ots) - Schwerer Verkehrsunfall mit Unfallflucht Bierbergen, Soßmarer Straße, 28.09.2025, 18:15 Uhr Beim Überqueren der Soßmarer Straße an der Einmündung in die Weststraße wurde ein 9-jähriger Junge mit seinem Fahrrad von einem Pkw angefahren. Anschließend flüchtete der Pkw von der Unfallstelle in Richtung Soßmar. Bei dem Pkw handelt es ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 07:50

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 29.09.2025:

    Wolfenbüttel (ots) - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person Wolfenbüttel, L 630, 28.09.2025, gegen 15:15 Uhr Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 19-jähriger aus dem Bereich Helmstedt die L 630 aus Rtg. Ahlum kommmend in Rtg. Salzdahlum. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 19-jährige mit seinem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 07:48

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 29.09.2025:

    Wolfenbüttel (ots) - Einbruch in eine Schule Wolfenbüttel, Ravensberger Straße, 26.09.2025, 16:00 Uhr- 27.09.2025, 07:35 Uhr Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Schule und durchsuchten im Tatverlauf zahlreiche Räume. Die Schadenshöhe sowie erlangtes Diebesgut sind bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel, unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren