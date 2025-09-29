POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 29.09.2025:

PK Salzgitter-Bad (ots) - Gefährliche Körperverletzung Am Freitag, 22.00 Uhr, brach ein 55-jähriger Mann aus Liebenburg in eine Wohnung in Salzgitter-Bad, Petershagener Straße ein. Im Anschluss schlug der Mann mehrfach mit einer Brechstange auf das 37-jähriger männliche Opfer ein. Das Motiv seitens des Täters konnte im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme nicht geklärt werden. Das Opfer wurde schwer verletzt in das ...

