POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 29.09.2025:
Wolfenbüttel (ots)
Einbruch in eine Schule
Wolfenbüttel, Ravensberger Straße, 26.09.2025, 16:00 Uhr- 27.09.2025, 07:35 Uhr
Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Schule und durchsuchten im Tatverlauf zahlreiche Räume. Die Schadenshöhe sowie erlangtes Diebesgut sind bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331/ 9330, entgegen.
