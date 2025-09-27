Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht vom Sa., 27.09.2025, 09h

Gefährliche Körperverletzung

Am Freitag, 22.00 Uhr, brach ein 55-jähriger Mann aus Liebenburg in eine Wohnung in Salzgitter-Bad, Petershagener Straße ein. Im Anschluss schlug der Mann mehrfach mit einer Brechstange auf das 37-jähriger männliche Opfer ein. Das Motiv seitens des Täters konnte im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme nicht geklärt werden. Das Opfer wurde schwer verletzt in das Elisabeth-Krankenhaus verbracht. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Körperverletzung

Am Freitag, 23.50 Uhr, kam es in einer Gaststätte in Salzgitter-Bad, Kniestedter Straße nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten zu einer Körperverletzung. Ein 43-jähriger Mann aus Salzgitter-Bad pöbelte und provozierte andere Besucher der Gaststätte. Ein 34-jähriger Mann aus Salzgitter-Bad fühlte sich dadurch derart eingeschüchtert, dass er den 43-jährigen Mann als dieser auf ihr bedrohlich zuging, gemeinsam mit einem anderen Gast zu Boden brachte und ihn bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fixierte. Dabei schlug der 43-jährige Mann dem 34-jährigen Mann in das Gesicht.

Alle Beteiligten standen erheblich unter Alkoholeinfluss.

Der Beschuldigte erhielt einen Platzverweis.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 27.09.2025, 04.00 Uhr, wurde in Salzgitter-Bad, Braunschweiger Straße ein Pkw angehalten und überprüft. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 26-jährige Mann aus Salzgitter-Bad nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

