PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht vom Sa., 27.09.2025, 09h

PK Salzgitter-Bad (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Am Freitag, 22.00 Uhr, brach ein 55-jähriger Mann aus Liebenburg in eine Wohnung in Salzgitter-Bad, Petershagener Straße ein. Im Anschluss schlug der Mann mehrfach mit einer Brechstange auf das 37-jähriger männliche Opfer ein. Das Motiv seitens des Täters konnte im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme nicht geklärt werden. Das Opfer wurde schwer verletzt in das Elisabeth-Krankenhaus verbracht. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Körperverletzung

Am Freitag, 23.50 Uhr, kam es in einer Gaststätte in Salzgitter-Bad, Kniestedter Straße nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten zu einer Körperverletzung. Ein 43-jähriger Mann aus Salzgitter-Bad pöbelte und provozierte andere Besucher der Gaststätte. Ein 34-jähriger Mann aus Salzgitter-Bad fühlte sich dadurch derart eingeschüchtert, dass er den 43-jährigen Mann als dieser auf ihr bedrohlich zuging, gemeinsam mit einem anderen Gast zu Boden brachte und ihn bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fixierte. Dabei schlug der 43-jährige Mann dem 34-jährigen Mann in das Gesicht.

Alle Beteiligten standen erheblich unter Alkoholeinfluss.

Der Beschuldigte erhielt einen Platzverweis.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 27.09.2025, 04.00 Uhr, wurde in Salzgitter-Bad, Braunschweiger Straße ein Pkw angehalten und überprüft. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 26-jährige Mann aus Salzgitter-Bad nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter $user.getName()
Telefon: 05341/ 825-0
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 13:45

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.09.2025.

    Peine (ots) - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung nach Containerbrand. Peine, Stederdorf, Mühlenweg, 25.09.2025, 14:10 Uhr Unbekannte Täter hatten den vor einem Kindergarten abgestellten größeren Altpapiercontainer offensichtlich vorsätzlich in Brand gesetzt. Durch das Feuer entstand ein Schaden in einer dreistelligen Höhe. Hinweisgebende werden gebeten, ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 13:43

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.09.2025.

    Salzgitter (ots) - Polizei ermittelt wegen versuchten Betruges in mehreren Fällen. In mindestens drei bekannt gewordenen Fällen hatte sich die unbekannte Täterschaft am 25.09.2025 telefonisch an zum Teil ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem Bereich Baddeckenstedt gewandt. In den Telefonaten hatte sich die Täterschaft als Polizeibeamter der Polizei ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 13:35

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.09.2025.

    Hohenhameln (ots) - Täter erbeuteten eine größere Literzahl Dieselkraftstoff. Hohenhameln, Mehrum, Ackerköpfe, dortiger Parkplatz, 19.09.2025, 15:00 Uhr bis 24.09.2025, 11:00 Uhr. Die unbekannte Täterschaft hatte aus vier abgestellten Lastkraftwagen eine höhere dreistellige Literzahl an Dieselkraftstoff erbeutet. Die Polizei kann bei ihren Ermittlungen nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren