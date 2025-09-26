Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.09.2025.

Hohenhameln (ots)

Täter erbeuteten eine größere Literzahl Dieselkraftstoff.

Hohenhameln, Mehrum, Ackerköpfe, dortiger Parkplatz, 19.09.2025, 15:00 Uhr bis 24.09.2025, 11:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte aus vier abgestellten Lastkraftwagen eine höhere dreistellige Literzahl an Dieselkraftstoff erbeutet. Die Polizei kann bei ihren Ermittlungen nicht ausschließen, dass für den Abtransport der Beute ein Kraftfahrzeug benutzt wurde. Hinweisgebende werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05172 37075-0 an die Polizei Ilsede zu wenden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell