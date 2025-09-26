PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.09.2025.

Peine (ots)

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung nach Containerbrand.

Peine, Stederdorf, Mühlenweg, 25.09.2025, 14:10 Uhr

Unbekannte Täter hatten den vor einem Kindergarten abgestellten größeren Altpapiercontainer offensichtlich vorsätzlich in Brand gesetzt. Durch das Feuer entstand ein Schaden in einer dreistelligen Höhe. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 13:43

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.09.2025.

    Salzgitter (ots) - Polizei ermittelt wegen versuchten Betruges in mehreren Fällen. In mindestens drei bekannt gewordenen Fällen hatte sich die unbekannte Täterschaft am 25.09.2025 telefonisch an zum Teil ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem Bereich Baddeckenstedt gewandt. In den Telefonaten hatte sich die Täterschaft als Polizeibeamter der Polizei ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 13:35

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.09.2025.

    Hohenhameln (ots) - Täter erbeuteten eine größere Literzahl Dieselkraftstoff. Hohenhameln, Mehrum, Ackerköpfe, dortiger Parkplatz, 19.09.2025, 15:00 Uhr bis 24.09.2025, 11:00 Uhr. Die unbekannte Täterschaft hatte aus vier abgestellten Lastkraftwagen eine höhere dreistellige Literzahl an Dieselkraftstoff erbeutet. Die Polizei kann bei ihren Ermittlungen nicht ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 13:34

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.09.2025.

    Wendeburg (ots) - Täterschaft drang in ein Einfamilienhaus ein. Wendeburg, Meerdorf, Zur Marsch, 24.09.2025, 17:30 Uhr bis 25.09.2025, 09:00 Uhr. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich einen widerrechtlichen Zugang in das Einfamilienhaus. Nachdem ein Kellerfenster gewaltsam geöffnet wurde, konnten sich die Täter den Zugang in die Räume verschaffen. Im Verlauf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren