POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.09.2025.
Peine (ots)
Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung nach Containerbrand.
Peine, Stederdorf, Mühlenweg, 25.09.2025, 14:10 Uhr
Unbekannte Täter hatten den vor einem Kindergarten abgestellten größeren Altpapiercontainer offensichtlich vorsätzlich in Brand gesetzt. Durch das Feuer entstand ein Schaden in einer dreistelligen Höhe. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 zu wenden.
