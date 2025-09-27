Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 27.09.2025 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Polizei Salzgitter (ots)

Gefährliche Körperverletzung

38226 Salzgitter, In den Blumentriften

26.09.2025, 20:25 Uhr

Durch Passanten wird im Innenstadtbereich eine Schlägerei gemeldet. Die eingesetzten Kräfte konnten eine Personengruppe feststellen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergibt sich, dass eine flüchtige Person einen 36-jährigen Mann aus Salzgitter mit einem Messer angegriffen haben soll. Das Opfer habe dadurch Schnittverletzungen an der Hand erlitten. Der Beschuldigte konnte ermittelt werden. Es handelt sich um einen 26-jährigen Mann aus Salzgitter.

Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln / Fahren ohne Führerschein

38226 Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße 26.09.2025 15:25 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass ein PKW- Führer (40-jähriger Mann aus Salzgitter) unter Einfluss von Cannabis und Kokain steht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Weiterhin wurde festgestellt, dass der PKW-Führer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es wurden insgesamt zwei Strafverfahren gegen den PKW- Führer eingeleitet.

Gefährdung des Straßenverkehrs

38228 Salzgitter, Burgbergstraße, Netto Parkplatz

Ein Fahrzeugführer (63-jähriger Mann aus Salzgitter) beschädigt beim Ausparken einen geparkten PKW. Während der Unfallaufnahme kann festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer stark alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Es wurde eine Blutentnahme beim Fahrzeugführer durchgeführt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

i.A. N. Becker, PK

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell