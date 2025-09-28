PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 28.09.2025 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Trunkenheitsfahrt

38226 Salzgitter, Berliner Straße 27.09.2025, 21:45 Uhr Innerhalb einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird bei einem Fahrzeugführer Atemalkohol in Höhe von 3,85 Promille festgestellt. Bei dem Vierzigjährigen wurden eine Blutprobenentnahme und eine Führerscheinbeschlagnahme durchgeführt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt

38226 Salzgitter, Kampstraße 28.09.2025, 00:40 Uhr Innerhalb einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird bei einem Fahrradfahrer Atemalkohol in Höhe vom 2,55 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Urkundenfälschung; Fahren ohne Fahrerlaubnis 38239 Salzgitter-Thiede, Breslauer Straße 28.09.2025, 06:55 Uhr Eine Funkstreifenwagenbesatzung ist in den frühen Morgenstunden auf einen Pkw aufmerksam geworden, welcher mitten auf einer Straße stand. Innerhalb der Verkehrskontrolle legte der sechsdreißigjährige gebürtige Wolfenbüttler den Beamten eine Totalfälschung eines Führerscheines aus Bulgarien vor. Gegen den Fahrzeugführer werden zwei Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Schömann, PHK, Einsatzführer Telefon: 05341/ 1897-217 http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

