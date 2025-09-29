Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 29.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Wolfenbüttel, L 630, 28.09.2025, gegen 15:15 Uhr

Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 19-jähriger aus dem Bereich Helmstedt die L 630 aus Rtg. Ahlum kommmend in Rtg. Salzdahlum. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 19-jährige mit seinem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei schwer. Der 19-jährige wurde einem Klinikum zugeführt. Der entstandene Schaden ist bisher nicht bekannt.

