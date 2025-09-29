Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.09.2025

Gemeinde Hohenhameln (ots)

Schwerer Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Bierbergen, Soßmarer Straße, 28.09.2025, 18:15 Uhr

Beim Überqueren der Soßmarer Straße an der Einmündung in die Weststraße wurde ein 9-jähriger Junge mit seinem Fahrrad von einem Pkw angefahren. Anschließend flüchtete der Pkw von der Unfallstelle in Richtung Soßmar. Bei dem Pkw handelt es sich mutmaßlich um einen Audi Q3 oder RS Q3 in neongrün. Der 9-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Hinweise werden von der Polizeistation Hohenhameln unter der Telefonnummer 05128 409340 entgegengenommen.

