Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.09.2025

Peine (ots)

Landfriedensbruch, Widerstand und Sachbeschädigungen

Peine, An der Simonstiftung, 27.09.2025 von 01:10 Uhr bis 02:25 Uhr

Die Polizei wurde anlässlich einer Ruhestörung durch laute Musik in einer Wohnung im Bereich "An der Simonstiftung" alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte der Sachverhalt bestätigt werden. Verursacher dieser Ruhestörung waren mehrere alkoholisierte Personen. Diese Personen wurden zur Ruhe ermahnt. Durch einzelne Personen aus dieser Gruppe kam es anschließend zu Sachbeschädigungen im Hausflur des Mehrfamilienhauses. Beim erneuten Erscheinen der Polizei war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem aggressiven 26-Jährigen aus der Personengruppe gekommen. Dieser versuchte zuvor mit Gegenständen in Richtung der Polizeikräfte zu werfen. Bei seiner späteren Ingewahrsamnahme leistete er Widerstand. Weitere Personen aus der Gruppe solidarisierten sich mit dem 26-Jährigen und wurden den Beamten/-innen gegenüber immer aggressiver, sodass die Androhung weiterer Zwangsmittel seitens der Polizei erforderlich wurde. Die Personengruppe konnte schließlich durch die Polizei aus dem Hausflur des Mehrfamilienhauses begleitet werden. Die auf ca. 25 Personen anwachsende Gruppe versuchte durch Treten und Drücken gegen die Haustür wieder Zugang zum Haus zu erlangen. Zudem wurde die Haustür durch Bewerfen von Gegenständen massiv beschädigt. Drei weitere Beschuldigte im Alter von 18 bis 25 Jahren konnten im Rahmen der Fahndung gestellt und in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften zugegen und konnte die Lage unter Kontrolle bringen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell