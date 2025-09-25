Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (327/2025) "Sozialvorschriften" - Autobahnpolizei Göttingen und Andreas Konradi vom Gewerbeaufsichtsamt informieren beim Truckerstammtisch an der A 7

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (ab) - Um Grundsätzliches und Aktuelles rund um das Thema "Sozialvorschriften" dreht sich am kommenden Mittwoch (01.10.25) der 245. Fernfahrer-Stammtisch der Göttinger Autobahnpolizei.

Experte Andreas Konradi vom Gewerbeaufsichtsamt Göttingen sowie Vertreterinnen und Vertreter des Gesamtverbands Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) e. V. und des Bundesamts für Logistik und Mobilität (BALM) stehen den Besucherinnen und Besuchern für alle offenen Fragen zur Verfügung.

Die Veranstaltung für Brummifahrer, Unternehmer und andere Interessierte findet wie gewohnt um 18.00 Uhr in der Raststätte Göttingen-West an der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel statt.

Medien sind selbstverständlich wieder ganz herzlich eingeladen!

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell