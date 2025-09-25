PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (327/2025) "Sozialvorschriften" - Autobahnpolizei Göttingen und Andreas Konradi vom Gewerbeaufsichtsamt informieren beim Truckerstammtisch an der A 7

POL-GÖ: (327/2025) "Sozialvorschriften" - Autobahnpolizei Göttingen und Andreas Konradi vom Gewerbeaufsichtsamt informieren beim Truckerstammtisch an der A 7
  • Bild-Infos
  • Download

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (ab) - Um Grundsätzliches und Aktuelles rund um das Thema "Sozialvorschriften" dreht sich am kommenden Mittwoch (01.10.25) der 245. Fernfahrer-Stammtisch der Göttinger Autobahnpolizei.

Experte Andreas Konradi vom Gewerbeaufsichtsamt Göttingen sowie Vertreterinnen und Vertreter des Gesamtverbands Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) e. V. und des Bundesamts für Logistik und Mobilität (BALM) stehen den Besucherinnen und Besuchern für alle offenen Fragen zur Verfügung.

Die Veranstaltung für Brummifahrer, Unternehmer und andere Interessierte findet wie gewohnt um 18.00 Uhr in der Raststätte Göttingen-West an der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel statt.

Medien sind selbstverständlich wieder ganz herzlich eingeladen!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Andre Baumann
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2032
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren