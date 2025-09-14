PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt

Gotha (ots)

Am Sonntag gegen 00:30 Uhr wurde durch eine Funkwagenbesatzung der Polizei Gotha ein PKW BMW in Gotha, Einenacher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,24 Promille. Der 31jährige Autofahrer wurde zur Blutentnahme gefahren und der Führerschein wurde sichergestellt. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren