LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt

Waltershause (ots) - Am Samstag den 13.09.2025 gegen 20:25 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Einbruch in einen PKW Hyundai in Waltershausen, Lessingstraße informiert. Wie der Dieb ins Fahrzeug gelangen konnte ist nicht bekannt, es wurde auch nichts entwendet, da der Dieb bei dem Diebstahl festgestellt wurde. Ihm gelang jedoch die Flucht, noch vor dem Eintreffen der Polizei. Die Polizei Gotha bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Bezugsnummer: 0240103 (as) ...

