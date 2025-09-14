LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt
Gotha (ots)
Am Sonntag gegen 00:30 Uhr wurde durch eine Funkwagenbesatzung der Polizei Gotha ein PKW BMW in Gotha, Einenacher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,24 Promille. Der 31jährige Autofahrer wurde zur Blutentnahme gefahren und der Führerschein wurde sichergestellt. (as)
