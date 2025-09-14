LPI-GTH: Haustür beschädigt
Stadtilm (ots)
Ein 32-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Untere Marktstraße in Stadtilm geriet im Treppenhaus mit seiner 25-jährigen Freundin in Streit. In der Folge beschädigte der 32-Jährige auf bisher noch unbekannte Weise die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. (dl)
