LPI-GTH: Haustür beschädigt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag Abend, gegen 22:00 Uhr, versuchte ein derzeit unbekannter männlicher Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten in der Ritterstraße in Arnstadt zu verschaffen. Er beschädigte mehrere Fenster und Türen im Wert von ca. 2.500 Euro, gelangte allerdings nicht ins Innere. Vermutlich ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab, da er von einem Zeugen gestört wurde und ...

