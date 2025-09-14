PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Haustür beschädigt

Stadtilm (ots)

Ein 32-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Untere Marktstraße in Stadtilm geriet im Treppenhaus mit seiner 25-jährigen Freundin in Streit. In der Folge beschädigte der 32-Jährige auf bisher noch unbekannte Weise die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha

