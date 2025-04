POL-W: SG Bekämpfung der Straßenkriminalität - Gemeinsamer Einsatz von Landes- und Bundespolizei

Wuppertal (ots) - Seit gestern (02.04.2025) rückte die Polizei in Wuppertal und Remscheid zu insgesamt vier Einbrüchen aus. Wuppertal - In der Nacht zum 02.04.2025 trat ein Unbekannter zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Handelstraße ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Remscheid - In der Palmstraße verschafften sich Einbrecher auf bislang unbekannte Weise vom 01.04.2025, 19:00 Uhr, bis 02.04.2025, ...

mehr