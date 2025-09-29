Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.09.2025

Salzgitter-Lichtenberg (ots)

Dachstuhlbrand im Mehrfamilienhaus

Salzgitter-Lichtenberg, Knick, 28.09.2025 gegen 17:00 Uhr

Aus derzeit ungeklärter Ursache kam es im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine Person wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Die Wohnungen sind teilweise nicht mehr bewohnbar. Der Brandort wurde zunächst von der Polizei beschlagnahmt. Die Schadenshöhe ist aktuell unbekannt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell