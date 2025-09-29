PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.09.2025

Salzgitter-Lichtenberg (ots)

Dachstuhlbrand im Mehrfamilienhaus

Salzgitter-Lichtenberg, Knick, 28.09.2025 gegen 17:00 Uhr

Aus derzeit ungeklärter Ursache kam es im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine Person wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Die Wohnungen sind teilweise nicht mehr bewohnbar. Der Brandort wurde zunächst von der Polizei beschlagnahmt. Die Schadenshöhe ist aktuell unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren