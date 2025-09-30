Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 30.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

23-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Wolfenbüttel, Lange Straße, 29.09.2025, 11:45 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle wurde durch eine Streifenbesatzung der Polizei Wolfenbüttel festgestellt, dass ein 23-Jähriger einen Opel Signum im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

