POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 30.09.2025:
Wolfenbüttel (ots)
23-Jähriger ohne Führerschein unterwegs
Wolfenbüttel, Lange Straße, 29.09.2025, 11:45 Uhr
Bei einer Verkehrskontrolle wurde durch eine Streifenbesatzung der Polizei Wolfenbüttel festgestellt, dass ein 23-Jähriger einen Opel Signum im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.
