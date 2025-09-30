Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.09.2025

Peine (ots)

Frau wurde nach Gefahrenbremsung in einem Bus verletzt

Peine, Richard-Langeheine-Straße, 29.09.2025, gegen 13:00 Uhr

Eine 52-jährige Frau nutzte zur Unfallzeit einen Linienbus. Während der Fahrt musste der 46-jährige Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten aufgrund eines vor ihm fahrenden Pkw. Hierdurch wurde die Frau leicht verletzt. Der Pkw hatte plötzlich seine angezeigte Fahrtrichtung geändert und war in die entgegengesetzte Richtung gefahren. Die 52-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. Ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

