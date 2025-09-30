POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.09.2025
Salzgitter-Lebenstedt (ots)
Sachbeschädigung an Pkw
Salzgitter-Lebenstedt, Erich-Söchtig-Straße, 29.09.2025 von 12:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Die unbekannte Täterschaft zerkratzte mit einem unbekannten Gegenstand einen geparkten Pkw. Hierbei handelt es sich um einen Skoda Karoq. Dieser wurde auf einem Parkplatz abgestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hinweise werden durch die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegengenommen.
