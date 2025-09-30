POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.09.2025

Gemeinde Hohenhameln (ots) - Diebstahl von Diesel Mehrum, Ackerköpfe, 28.09.2025 von 16:00 Uhr bis 29.09.2025, 08:00 Uhr Durch die unbekannte Täterschaft wurden ca. 700 Liter Diesel aus sieben geparkten Lkw entwendet. Zur Tatausführung kann die Polizei bisher noch keine konkreten Angaben machen. Insgesamt ist ein Schaden von ca. 1.100 Euro entstanden. Hinweise sind ...

mehr