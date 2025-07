Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Feierliche Verleihung der Kinderflamme in Bronze bei der Kinderfeuerwehr Lennestadt

Lennestadt

Im Feuerwehrgerätehaus in Maumke fand kürzlich erstmals die Abnahme und feierliche Übergabe der Kinderflamme in der Stufe Bronze statt. Die Kinder der Kinderfeuerwehr stellten sich erfolgreich der Prüfung und zeigten dabei eindrucksvoll, welche Kenntnisse und Fertigkeiten sie in den vergangenen Monaten erworben haben. Die Kinderflamme ist ein landesweit anerkannter Nachweis über die Ausbildungsinhalte in der Kinderfeuerwehr. Sie dokumentiert sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten im Bereich des Brandschutzes. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten dabei verschiedene Aufgaben eigenständig bewältigen. Dazu gehörte das Absetzen eines Notrufs, das Benennen der vier Grundaufgaben der Feuerwehr sowie ein praktischer Teil, in dem eine simulierte Personenrettung durchzuführen war.

Im Anschluss an die Prüfung fand eine feierliche Übergabe der Abzeichen statt. Neben stolzen Eltern, engagierten Ausbilderinnen und Ausbildern sowie zahlreichen Gästen ließ es sich auch Bürgermeister Tobias Puspas nicht nehmen, den jungen Nachwuchskräften persönlich zu gratulieren.

Die Stadtkinderfeuerwehrwartin Nina Krippendorf zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Prüfung und betonte die Bedeutung des Abzeichens für die Kinderfeuerwehr: "Unsere Kinder der Kinderfeuerwehr haben in den vergangenen Monaten mit großem Eifer und viel Freude geübt und gelernt. Die heutige Auszeichnung ist eine schöne Anerkennung für ihren Ehrgeiz und ihre Motivation."

Mit strahlenden Gesichtern und dem bronzenen Abzeichen auf der Brust endete ein besonderer Tag, der den jüngsten Nachwuchskräften sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

