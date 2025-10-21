PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.10.2025

Hohenhameln (ots)

Diebstahl von Diesel

Hohenhameln, Landesstraße 479 / Bundesstraße 494, 17.10.2025 von 15:00 Uhr bis 20.10.2025, 07:00 Uhr

Die unbekannte Täterschaft beging zunächst die frei zugängliche Baustelle zwischen der L 479 und der B 494. Anschließend brachen sie mittels unbekannten Gegenstands, die durch ein Vorhängeschloss gesicherte Tankstelle des Geländes auf. Aus dieser sowie aus fünf Baustellenfahrzeugen entwendete die unbekannte Täterschaft insgesamt ca. 1.300 Liter Diesel. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ilsede unter der Telefonnummer 05172 370750 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

