Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Handtaschenräuber am Karl-Kellner-Ring - Polizei sucht Zeugen + Unfallflucht in der Stoppelberger Hohl

Wetzlar- Handtaschenräuber am Karl-Kellner-Ring - Polizei sucht Zeugen

Opfer eines Räubers wurde eine 77-Jährige am Mittwoch (15.10.2025). Gegen 17:25 Uhr war sie auf dem Gehweg in Höhe der Hausnummer 23 unterwegs. Plötzlich bemerkte sie einen Mann hinter sich, der nach ihrer Handtasche griff, in der sich neben Bargeld noch mehrere Karten und Schlüssel befanden und entriss ihre diese. Die Seniorin versuchte die Tasche festzuhalten, stürzte und verletzte sich am Arm. Der Räuber flüchtet samt seiner Beute in Richtung Seibertstraße. Die Verletzungen der Frau wurden im Krankenhaus versorgt. Der bislang unbekannte Räuber war etwa 170 cm groß, 65 Kilogramm schwer und 16-20 Jahre alt. Laut Zeugenaussagen war er Südländer. Er trug eine braune Lederjacke und eine dunkle Hose. Der Unbekannte war gegen 17:00 Uhr gemeinsam mit der Seniorin an der Haltestelle "Am Sturzkopf" in die Buslinie 13 eingestiegen und gegen 17:20 Uhr an der Haltestelle "Karl-Kellner-Ring" ausgestiegen. Die Polizei sucht nun Zeugen: -Wer kann Hinweise zu dem Räuber geben? -Wem ist der Mann zuvor in der Buslinie oder an einer der Haltestellen aufgefallen? -Wer hat den Täter nach der Tat auf seiner Flucht gesehen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06441) 918-0 mit der Wetzlarer Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Unfallflucht in der Stoppelberger Hohl

Montagnachmittag (13.10.2025) stellte ein 29-Jähriger seinen Audi gegen 15:00 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 53 ab. Als er am Dienstag (14.10.2025) gegen 14:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen etwa 6.000 Euro hohen Schaden an seinem Audi fest. Offenbar hatte ein Unbekannter in diesem Zeitraum den grauen A5 Sportback beim Vorbeifahren gestreift und einen Schaden an der Fahrerseite vom vorderen bis zum hinteren Kotflügel verursacht. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Die Polizei Wetzlar bittet um Hinweise zum Unfallfahrer und seinem Fahrzeug unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

