Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Jeep von Hof geklaut + Einbruch in Café am Bahnhofsvorplatz von Bad Vilbel

Florstadt-Nieder-Florstadt: Jeep von Hof geklaut

Autodiebe schlugen gestern (15. Oktober) in Nieder-Florstadt in der Hainstraße zu. Zwischen 5.30 Uhr bis 13.45 Uhr klauten sie einen schwarzen Jeep vom Hof des Einfamilienhauses. Der Wert des Autos wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die gestern in dem genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Hainstraße gemacht haben. Zudem sucht sie Zeugen, die Angaben zu dem Verbleib des schwarzen Jeeps mit dem Kennzeichen FB-HX 30 machen können. Sie werden gebeten die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer (06031) 6010 zu kontaktieren.

Bad Vilbel: Einbruch in Café am Bahnhofsvorplatz

Unbekannte brachen in der Zeit von Sonntag (12. Oktober) 0.30 Uhr bis Mittwoch (15. Oktober) 19.10 Uhr in ein Café in der Straße "Bahnhofsplatz" ein. Über eine eingeschlagene Fensterscheibe gelangten sie in das Kaffeehaus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Eine Liste der erbeuteten Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich schätzungsweise auf 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Friedberg ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06031) 6010 entgegengenommen.

