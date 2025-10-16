Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Unfallflucht auf dem Schießplatz + Frontalzusammenstoß auf der L3324

Herborn: Unfallflucht auf dem Schießplatz

Nach einer Verkehrsunfallflucht am 13.10.2025 auf dem Herborner Schießplatz bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der Besitzer eines schwarzen Audis stellte seinen Q7 um 06:00 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 12:30 Uhr zurückkehrte bemerkte er, dass die gesamte linke Fahrzeugseite seines Audis beschädigt war. Der Schaden wird mit 5.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Leun-Biskirchen: Frontalzusammenstoß auf der L3324

Heute Morgen (16.10.2025) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L3324 zwischen Leun-Biskirchen und Greifenstein-Allendorf. Ein 18-Jähriger war mit seinem roten Skoda aus Allendorf kommend in Richtung Biskirchen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er kurz vor Biskirchen mit seinem Rapid auf die Gegenfahrspur und krachte frontal in einen entgegenkommenden Audi einer 33-Jährigen. Alle Fahrzeuginsassen verletzten sich. Die Audi-Fahrerin, der 18-jährige Skoda-Fahrer, sein 18-jähriger Mitfahrer, sowie ein 19 -jähriger, schwer verletzter, Mitfahrer wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt. Die L3324 war während der Unfallaufnahme bis etwa 12:10 Uhr voll gesperrt.

