Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Diebe erbeuten E-Scooter + Rüttelplatte von Ilbenstädter Baustelle gestohlen +

Giessen (ots)

--

Bad Vilbel: E-Scooter geklaut -

Diebe erbeuteten gestern (14. Oktober) in der Zeit von 7.30 Uhr bis 14.15 Uhr in der Max-Planck-Straße in der Nähe des Bahnhofs einen schwarzen E-Scooter. Der Roller des Herstellers Xiaomi stand dort auf einem Abstellplatz für Fahrräder. Sein Wert wird auf knapp 600 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die gestern in dem genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Bahnhofs gemacht haben. Zudem sucht sie Zeugen, die Angaben zu dem Verbleib des E-Scooters mit dem Versicherungskennzeichen "281 HZH" machen können. Sie werden gebeten die Polizei in Bad Vilbel unter der Telefonnummer (06101) 54600 zu kontaktieren.

Niddatal-Ilbenstadt: Rüttelplatte von Baustelle verschwunden -

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Montag (13. Oktober) 17 Uhr bis Dienstag (14. Oktober) 7.30 Uhr Zutritt zu einem Baustellengelände in der Straße "Am Steinacker" im Bereich der Hausnummer 6. Die Diebe klauten eine Rüttelplatte, deren Wert mit knapp 5.000 Euro beziffert wird. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter der (06031) 6010 Telefonnummer entgegen.

Alisa Jockel, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell