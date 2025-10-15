Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + LANDKREIS GIESSEN: Haftbefehl gegen zwei 14-Jährige erlassen - Jugendliche in Untersuchungshaft

Giessen (ots)

Gießen: Haftbefehl gegen zwei 14-Jährige erlassen - Jugendliche in Untersuchungshaft

Das zuständige Jugendkommissariat der Polizei Gießen nahm in der vergangenen Woche aufgrund eines Haftbefehls zwei 14-jährige Jungen aus dem Landkreis sowie der Stadt Gießen fest. Die beiden Jugendlichen gerieten bereits vor zwei Jahren, damals als 12-Jährige, wegen Diebstahlsdelikten und Raubstraftaten, vornehmlich im Gießener und Frankfurter Innenstadtgebiet, in den Fokus der Ermittlungsbehörden.

In jüngster Vergangenheit brachen Beide im Bereich der Gießener Innenstadt sowie dem Landkreis Gießen überwiegend in Schulen, Kindertagesstätten und Restaurants ein und verursachten hierbei teilweise erheblichen Sachschaden. Zudem wurden von beiden mehrfach Fahrräder und E-Scooter aufgebrochen und entwendet. Aufgrund der Vielzahl der Delikte und der Wiederholungsgefahr erwirkten die Staatsanwaltschaft Gießen und die Ermittler Haftbefehle beim Amtsgericht Gießen, die am 29.09.2025 vollstreckt wurden.

Im Anschluss wurde dann das junge Duo, welches erst seit kurzer Zeit die Strafmündigkeit erreicht hatte, in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell