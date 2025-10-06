PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 48-Jähriger in Odenkirchen ausgeraubt

Mönchengladbach (ots)

An der Kreuzung Ruhrfelder Straße / Kohrbleiche haben Unbekannte am gestrigen Sonntag, 5. Oktober, gegen 14.45 Uhr einen Mann nach ersten Erkenntnissen angegriffen und ausgeraubt.

Der 48-Jährige war gerade zu Fuß unterwegs, als drei männliche Tatverdächtige auf ihn zugekommen seien und eine der Personen ihm gegen den Kopf geschlagen habe. Anschließend sollen sie Bargeld in vierstelliger Höhe aus seiner Umhängetasche entwendet haben. Der Mann wurde durch den Schlag am Kopf verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Die drei Tatverdächtigen sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 09:03

    POL-MG: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am 03.10.2025 ist ein 28-jähriger Radfahrer auf der Sternstraße / Wehnerstraße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Radfahrer befuhr gegen 23:30 Uhr verbotswidrig den Radweg der Sternstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Eine 64-jährige Autofahrerin übersah den Radfahrer offenbar, als sie von der Sternstraße nach rechts in die Wehnerstraße abbiegen wollte. Im ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 23:08

    POL-MG: Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 20:08 Uhr, erlitt ein Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Eine 39-jährige Autofahrerin beabsichtigte, auf der Straße Bahner von einem Grundstück aus in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Rollerfahrer. Dieser zog sich hierbei eine schwere Verletzung am Bein zu. Ein ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 10:15

    POL-MG: Diebstahl bei IHK

    Mönchengladbach (ots) - Bei der Industrie- und Handelskammer an der Bismarckstraße ist es am Mittwoch, 1. Oktober, zwischen 13 und 14 Uhr zu einem Diebstahl gekommen. Der oder die Täter betraten das IHK-Gebäude nach ersten Erkenntnissen über den öffentlichen Eingang an der Bismarckstraße und nutzten die Abwesenheit mehrerer Mitarbeiter, um diverse technische Geräte zu entwenden, darunter mehrere Computer, ein Laptop und ein Bildschirm. Innerhalb des Gebäudes habe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren