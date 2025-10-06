Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 48-Jähriger in Odenkirchen ausgeraubt

Mönchengladbach (ots)

An der Kreuzung Ruhrfelder Straße / Kohrbleiche haben Unbekannte am gestrigen Sonntag, 5. Oktober, gegen 14.45 Uhr einen Mann nach ersten Erkenntnissen angegriffen und ausgeraubt.

Der 48-Jährige war gerade zu Fuß unterwegs, als drei männliche Tatverdächtige auf ihn zugekommen seien und eine der Personen ihm gegen den Kopf geschlagen habe. Anschließend sollen sie Bargeld in vierstelliger Höhe aus seiner Umhängetasche entwendet haben. Der Mann wurde durch den Schlag am Kopf verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Die drei Tatverdächtigen sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell