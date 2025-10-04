PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am 03.10.2025 ist ein 28-jähriger Radfahrer auf der Sternstraße / Wehnerstraße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Der Radfahrer befuhr gegen 23:30 Uhr verbotswidrig den Radweg der Sternstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Eine 64-jährige Autofahrerin übersah den Radfahrer offenbar, als sie von der Sternstraße nach rechts in die Wehnerstraße abbiegen wollte.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmenden. Der Radfahrer stürzte und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.

Er wurde nach einer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 20 145
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

