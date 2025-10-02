PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 20:08 Uhr, erlitt ein Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Eine 39-jährige Autofahrerin beabsichtigte, auf der Straße Bahner von einem Grundstück aus in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Rollerfahrer. Dieser zog sich hierbei eine schwere Verletzung am Bein zu. Ein Rettungswagen brachte den 21-jährigen in ein örtliches Krankenhaus. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem hatte der Roller keinen Versicherungsschutz. Die Straße Bahner blieb für die Dauer der Unfallaufnahme für den fließenden Verkehr gesperrt.(gs)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 20 145
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

