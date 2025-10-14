Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Serie von Fahrzeug-Aufbrüchen - Zeugen gesucht + Baustellencontainer aufgebrochen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Friedberg: Serie von Fahrzeug-Aufbrüchen - Zeugen gesucht

Eine Serie von Fahrzeug-Aufbrüchen beschäftigt derzeit die Ermittler der Friedberger Polizei. Am vergangenen Wochenende kam es in der Breslauer Straße, der Wilhelm-Leuschner-Straße und der Königsberger Straße zu sechs Aufbrüchen. Die unbekannten Täter schlugen in der Zeit von Freitag (10. Oktober) 16 Uhr bis Samstag (11. Oktober) 15 Uhr zunächst die Seitenscheiben der betroffenen Autos, darunter zwei graue Mercedes, ein roter Toyota, ein roter Opel und ein weißer Hyundai, ein. Bei einem Wohnmobil hebelten sie die Tür auf. Anschließend durchwühlten sie die Fahrzeuginnenräume nach Wertgegenständen. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Die Ermittler gehen aktuell von sechs Aufbrüchen aus, jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass es noch mehr aufgebrochene Fahrzeuge gibt. Weiter betroffene Autobesitzer sowie Zeugen werden gebeten die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer (06031) 6010 zu kontaktieren.

Rosbach v. d. Höhe - Rodheim: Baustellencontainer aufgebrochen

Unbekannte brachen am Wochenende in der Zeit von Freitag (10. Oktober) 14 Uhr bis Montag (13. Oktober) 7.20 Uhr auf einer Baustelle an der derzeit gesperrten Landstraße 3204 - zwischen Rodheim und der B3 - einen Container auf. Die Diebe flexten das Schloss auf und suchten im Innere nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten zwei Maschinen sowie eine Kabeltrommel. Den Wert des Diebesgutes schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 Euro. Der Sachschaden liegt bei knapp 500 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum "Flexgeräusche" auf dem Baustellengelände gehört haben. Weiterhin werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer (06031) 6010 entgegen.

