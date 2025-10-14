Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: - Stadt Gießen - Nach Schüssen am Samstag in Gießener Wettbüro - Ermittler suchen wichtigen Zeugen mit Hund

Giessen (ots)

12.10.2025, 15.00 Uhr

Am Samstagnachmittag (11.10.2025), gegen 15.00 Uhr, gab ein 33-jähriger, dringend Tatverdächtiger in einem am Marktplatz gelegenen Wettbüro mehrere Schüsse ab und verletzte drei Männer. Im Anschluss flüchtete er aus dem Wettbüro. Polizisten nahmen ihn in Großen-Linden fest. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Heimtückemordes sowie der gefährlichen Körperverletzung, der 33-Jährige sitzt derzeit in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittler der Gießener Kriminalpolizei suchen nach Zeugen, die den Täter am Samstagnachmittag nach den Schüssen auf seiner weiteren Flucht beobachteten.

Weiterhin suchen sie einen wichtigen Zeugen, der mit seinem Hund im Bereich der "Mühlstraße" unterwegs war und sich dort an eine Polizeistreife wandte. Die Kollegen konnten aufgrund des dynamischen Einsatzgeschehens seine Personalien nicht festhalten und bitten diesen sich zu melden. Dieser Zeuge ist zwischen 50 und 65 Jahre alt, ist von hellem Teint und sprach Deutsch ohne Akzent. Er trug eine blaue Jacke, eine schwarze Kappe und blaue Jeans. Sein Hund hat ein dunkel gelocktes Fell, diesen führte der Zeuge an einer Leine mit sich.

Der Hundebesitzer und weitere Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7005-6555 mit der Kriminalpolizei in Gießen in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

