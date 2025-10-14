Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Mit rund 2,6 Promille am Steuer - Unfall + Unfall fordert fünf Verletzte und 26.500 Euro Sachschaden

Giessen (ots)

Reiskirchen- Ettingshausen: Mit rund 2,6 Promille am Steuer - Unfall

Gestern (13.10.2025) setzte sich ein 76-Jähriger unter Alkoholeinfluss hinter das Steuer seines Kias und fuhr los. In der Straße "Zum Hardtwald" streifte er gegen 18:05 Uhr im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten blauen 4-er BMW an der hinteren linken Stoßstange. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Senior davon. Eine aufmerksame Zeugin meldete den Unfall bei der Grünberger Polizei und fuhr dem Unfallfahrer bis zur Wohnanschrift hinterher. Die Ordnungshüter führten einen Atemalkoholtest bei dem Kia-Fahrer durch. Dieser brachte es auf rund 2,6 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 2.500 Euro.

Reiskirchen: Unfall fordert fünf Verletzte und 26.500 Euro Sachschaden

Gegen 15:20 Uhr war gestern Nachmittag (13.10.2025) ein 47-jähriger Audi-Fahrer auf der B49 aus Richtung Gießen kommend unterwegs. An der Anschlussstelle zur A5 in Richtung Norden wollte er mit seinem schwarzen A6 auf diese auffahren. Beim Abbiegen übersah er offenbar eine 34-jähirge Peugeot-Fahrerin, die auf der B49 entgegenkam und krachte in den weißen 5008 der 34-Jährigen. Die aus Reiskirchen stammende Frau, sowie die mitfahrenden drei Kinder im Alter von 5 Monaten und fünf Jahren, wie auch der Audi-Fahrer verletzten sich und wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser verbracht. Beide Autos haben nur noch Schrottwert. Die Polizei beziffert den Unfallschaden mit 26.500 Euro.

