Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dieb durch Anwohner überführt

Gera (ots)

Am Wochenende erschien ein 60-Jähriger Mann aus Gera auf dem ansässigen Inspektionsdienst und teilte den Beamten mit, dass er am Donnerstagnachmittag zwei Pakete für Nachbarn entgegengenommen hatte. Wie in der Hausgemeinschaft üblich, wurden die Postsendungen ins Treppenhaus gestellt. Die Frau des Mitteilers musste später feststellen, dass ein Paket fehlte und das andere geöffnet wurde. Der eigentliche Empfänger des gestohlenen Paketes meldete sich bei dem Herren und erkundigte sich nach seiner Ware, bei welcher es sich um einen Router handelte. In Eigenregie begannen die Anwesenden mit den Ermittlungen und stellten fest, dass der entwendete Router auf Ebay-Kleinanzeigen angeboten wurde. Der Anbieter war dem Anzeigenerstatter wohlbekannt. Es handelte sich um die Haushaltshilfe seines Schwiegervaters. Dank der getätigten Ermittlungen seitens der Personen, erwirkten die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Diebes in Gera und konnten neben den bekannten entwendeten Sachen, weiteres Diebesgut auffinden und beschlagnahmen. Der 19-jährige Täter muss sich nun wegen diverser Delikte strafrechtlich verantworten. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell