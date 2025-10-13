Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Kennzeichen gestohlen + in Wohnhaus eingestiegen

Giessen (ots)

Ortenberg: Kennzeichen gestohlen

Diebe klauten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Ortenberg in der Straße "Schloßplatz" die Kennzeichen "FB-M 1486" eines roten Kleinwagens. Die Unbekannten Täter machten sich in der Zeit von Samstag (11. Oktober) 21.30 Uhr bis Sonntag (12. Oktober) 8 Uhr an dem Auto zu schaffen und rissen beide Kennzeichen ab. Hinweise erbittet die Polizeistation in Büdingen unter der Telefonnummer (06042) 96480.

Büdingen-Diebach am Haag: In Wohnhaus eingestiegen

Einbrecher stiegen am vergangenen Samstagabend (11. Oktober) gegen 23.30 Uhr in der Talstraße in ein Einfamilienhaus ein. Über die eingeschlagene Fensterscheibe gelangten sie in das Wohnhaus und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob die Täter etwas erbeuteten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Ebenso liegen der Polizei noch keine Informationen zu den Einbruchschäden vor. Zeugen, die gestern Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Talstraße wahrgenommen haben, werden gebeten die Kripo in Friedberg unter der Telefonnummer (06031) 6010 zu informieren.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

