Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: tödlicher Verkehrsunfall

Giessen (ots)

Sinn-Edingen: tödlicher Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute Mittag (13.10.2025) auf der B277 zwischen Edingen und Katzenfurt. Gegen 11:30 Uhr befuhr eine 69-jährige Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis die Bundesstraße aus Richtung Edingen kommend in Richtung Katzenfurt.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem VW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Daimler Lkw.

Die 69-Jährige wurde schwerstverletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die B277 ist derzeit noch voll gesperrt.

Mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger beauftragt.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

